شبوة.. مسؤول محلي يطالب قوات العمالقة إخلاء مستشفى عسيلان

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مدير مستشفى عسيلان بمحافظة شبوة، حسين عبدالله السعدي، مدير المديرية، بمخاطبة قيادة الوية العمالقة لإخلاء قسمي الرقود والعناية المركزة من موظفيهم.

وأشارت رسالة السعدي إلى أن المرضى بالمستشفى في تزايد مستمر، في حين أن القسمين معطلين بسبب الوية العمالقة المتواجدة بداخلهما.



ولفت إلى أن إدارة مكتب الصحة قدمت لألوية العمالقة مواقع أخرى من بينها شقتين سكنيتين وقاعتين الا انهم لم يتجاوبوا بخصوص تسليم قسمي الرقود والعناية المركزة منذ أغسطس من العام الماضي.

وتضمنت رسالة مدير مكتب الصحة في مديرية عسيلان إخلاء مسؤولية المكتب والمستشفى عن أي مشاكل قد تندلع بين المواطنين والوية العمالقة، جراء تعطيلهم جزءا من المستشفى والمواطنين بأمس الحاجة إليه.

يشار إلى أن مليشيا العمالقة وباقي التشكيلات المليشاوية التي سيطرت على المحافظة في أغسطس من العام الماضي بعد طرد القوات الحكومية، اقتحمت عددا من المنشآت الخدمية وحولتها لثكنات عسكرية وعطلت بذلك مصالح المواطنين.