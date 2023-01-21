شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر فادحة للمليشيات.. القوات الجنوبية تُحبط هجوم بري حوثي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الجنوبية، الجمعة، كسر هجوم بري لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا جنوبي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن وحدات من قوة دفاع شبوة كسرت هجوما بريا عبر محاولة تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهات حريب، جنوبي مأرب.

وأوضحت أن مجاميع من مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات اللواء الرابع دفاع شبوة في جبهات حريب، قبل أن يتم رصدها وكسرها بعد معارك عنيفة.

وأشارت إلى أن القوات الجنوبية تمكنت من إفشال الهجوم الحوثي منذ اللحظات الأولى، مؤكدة مقتل عدد من عناصر المليشيات خلال محاولة التسلل الفاشلة.

وأشاد البيان بقوات اللواء الرابع دفاع شبوة وبدوره القتالي والبطولي لأفراد كتائب اللواء الذين كبدوا مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي سياق متصل، أعلن محور الضالع العسكري، في بيان، إسقاط طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي في قطاع "الجب" القتالي شمالي المحافظة الواقعة على حدود إب وتعز والبيضاء.

وأكد البيان أنه بعد عملية رصد ومراقبة تمكّن أبطال لواء المشاة الثاني من إسقاط مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت في مهمة تجسسية في قطاع الجب في جبهة شمال الضالع.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال غير مسبوق بكل الجبهات، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.

ويشهد اليمن حراكا دوليا واسع النطاق في مسعى لإحلال السلام في البلاد، إلا أن تلك الجهود لا تزال تصطدم بتصعيد الحوثيين الذين يرفضون القبول بالهدنة وقرار وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة.