اليمن.. وفاة مواطنين اثنين جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي

أفاد مصدر محلي، الجمعة، بوفاة أسير ومختطف جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي ذمار والبيضاء شمال اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية أبلغت، اليوم، أسرة الأسير هادي حسين الصوعي الشني، لاستلام جثته بعد وفاته في إحدى سجونها بمحافظة ذمار".



وأضاف، أن الأسير هادي الشني، هو أحد أفراد القوات الحكومية من أبناء قرية الجبة عزلة واسط بمديرية نعمان محافظة البيضاء، ووقع في الأسر لدى ميليشيات الحوثي قبل سنة وثلاثة أشهر".



وأوضح المصدر، أن الشني، تعرض لأشكال عديدة من التعذيب من قبل ميليشيات الحوثي أدت إلى وفاته، مشيرا إلى أنه تم إيصال جثته إلى مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة جنوبي البلاد.



في السياق، تُوفي، المواطن "منصر حسين الرصاص"، في إحدى سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء.



وذكر المصدر أن الرصاص من أبناء مديرية مسورة بمحافظة البيضاء، وكان مغترب في المملكة العربية السعودية وتم اختطافه لدى عودته لقضاء إجازته في عيد الأضحى الماضي.



ولفت إلى أن مليشيات الحوثي كانت قد وعدت أشقائه بإطلاق سراحه أمس الخميس، وعند حضورهم إلى مكان اعتقاله تفاجئوا بإبلاغهم بوفاته.



يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

