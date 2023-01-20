شاهد .. زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة ترقص بطريقة فاضحة أمام الكاميرا وتثير جنون الشباب بملابسها الفاضحة ومتابع: احلى من سما المصري و صافيناز

فنون - كتب سعد محمود - أعادت حسابات بمواقع التواصل الإجتماعي معنيّة بأخبار النجوم والفن، نشر مقطع فيديو جريء للنجمة" كندا حنا" الشهيرة بإسم "سارة" نسبة للدور الذي لعبته في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة".

وتساءلت هذه الحسابات، عن ما إذا كانت النجمة السورية هي من تدير حساباتها بمواقع التواصل، وبالتالي قامت بنشر مقطع الفيديو، أم أنه تم اختراقها وتسريب المقطع؟.

وعبر متابعون عن صدمتهم، من ظهور الفنانة كندا حنا، في الفيديو تبدل ملابسها في المنزل على أنغام أغنية أجنبية.

وقال آخرون أن النجمة السورية بالغت في جرأتها وطالبوها بالاحتشام والابتعاد عن طريق الإغراء كونها زوجة وأم لثلاثة أطفال. حسب قولهم.

ووثق الفيديو في بدايته نجمة المسلسل السوري الشهير " باب الحارة"، وهي ترتدي حمالة صدر سوداء وتتراقص أمام الكاميرا، قبل أن يوثقها وهي ترتدي فستاناً شفافاً، ثم بلوزة تشبه حمالة الصدر، وفستاناً اخيراً هو حمالة صدر.

الفكرة التي ظهرت فيها حنا، كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد يتداوله المستخدمون حول العالم حيث يظهرون بملابس المنزل، قبل أن يغطوا الكاميرا ليظهروا من جديد بملابس الخروج.

وجسدت حنا في مسلسل باب الحارة شخصية سارة الفتاة اليهودية التي تقع في غرام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام الذي جسد شخصيته الفنان السوري وائل شرف وعرف بدور معتز.

يذكر أن الفنانة كندا حنا متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمي ولديها منه ثلاثة أطفال هم فارس، كرستين وكاتاليا.

وللفنانة السورية رصيدا كبير في المجال الفني، حيث شاركت في أكثر من 37 مسلسل تلفزيوني، كان أبرزهم مسلسل باب الحارة الذي شاركت في ثلاثة من أجزاءه، 9،8،7، وجسدت فيه دور الفتاة اليهودية "سارة"، التي وقع بغرامها "معتز" عقيد حارة "أبو الضبع"، وكانت زوجته الثانية.

أما الأفلام السينمائية فقد شاركت في أكثر من 7 أفلام، أخرهم فيلم "الإفطار الأخير" الذي أثار ضجة واسعة بسبب القبلة الحميمية التي جمعت كندا حنا مع الممثل عبد المنعم عمايري.

وفيلم "الإفطار الأخير"، هو أحدث أفلام المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، وهو فيلم روائي طويل يمتد لـ90 دقيقة، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وتدور أحداثه حول حياة امرأة شابة اسمها رندة، وتقوم بأداء شخصيتها الفنانة كندة حنا، وزوجها سامي يقوم بدوره الفنان عبد المنعم عمايري.