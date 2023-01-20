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إب.. ضغوطات حوثية على أسرة امرأة توفت نتيجة خطأ طبي بمستشفى حكومي

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المنامة - ياسر ابراهيم - تمارس قيادات حوثية ضغوطاً كبيرة على أسرة امرأة قضت نتيجة خطأ طبي في مستشفى حكومي بمحافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن قيادي حوثي يمارس ضغوطاً كبيرة على أسرة الضحية "كافية حميد أحمد عبدالله"، التي قضت مطلع الشهر الجاري نتيجة خطأ طبي في مستشفى مذيخرة العام الخاضع لإدارة أقاربه.
 
وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي "حارث المليكي" المُنصب من الحوثيين وكيلاً لمحافظة إب، يقوم منذ أيام بالضغط على المواطن "أحمد محمد غالب"، زوج الضحية" كافية" للتنازل عن القضية التي رفعها إلى مكتب الصحة ضد إدارة وطبيبة المستشفى.
 
وأضافت أن ضغوطات المليكي تهدف للتستر على شقيقه مدير المستشفى وزوجة شقيقه التي أجرت العملية للمريضة الضحية.
 
وكانت "كافية حميد" قد أجري لها عملية قيصرية، رافقها خطأ طبي أدى إلى ثقب جزء من الأمعاء لتدخل المرأة بمضاعفات شديدة أجري لها على إثر ذلك عمليتين لكنها فارقت الحياة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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