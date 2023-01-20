باحثة غربية: المجتمع الدولي يتمسك بـ "أمل كاذب" بإمكانية صناعة سلام مستدام مع الحوثي باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - انتقدت باحثة غربية المجتمع الدولي الذي لازال يتمسك بـ"الأمل الكاذب" في إمكانية إنقاذ الهدنة في اليمن، وتساءلت عن احتمالية إن يكون اليمن في الطريق نحو اشتعال دموي آخر مع استمرار خطط الحوثيين المدعومين من إيران لاستئناف الحوثيين الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجها.



ونشر موقع تي آر تي «TRT» مقالاً للكاتبة إيميلي ميليكين، الباحثة في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية (AFPC) – وقالت: "حان الوقت لمواجهة الحقائق، وهي استحالة أن يعود الحوثيون إلى طاولة المفاوضات، لو فعلوا ذلك، فلن تكون هذه الخطوة نحو السلام المستدام الذي يحتاجه اليمن بشدة".



ووفق الكاتبة، لا يمكن إنكار أن الهدنة التي استمرت ستة أشهر كان لها العديد من الآثار الإيجابية على الوضع في اليمن. على سبيل المثال لا الحصر، كان هناك انخفاض حاد في عدد الضحايا المدنيين، وزيادة المساعدات المقدمة للسكان الأكثر ضعفًا في اليمن، كما ربطت الرحلات الجوية المقيدة سابقًا العديد من اليمنيين بالرعاية الطبية العاجلة في الخارج.



لكن الحوثيين بدأوا بالفعل في التراجع عن ذلك ومعظم التقدم الآخر عبر سلسلة من الهجمات المدمرة على المدنيين. في إحدى الحالات المقلقة بشكل خاص، استهدف الحوثيون مخيمًا للنازحين في محافظة مأرب الغنية بالنفط بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية - مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلان.



حتى الأمم المتحدة، التي تواصل الدعوة إلى إحياء الهدنة، أقرت بأن الحوثيين مسؤولون عن مجموعة من جرائم الحرب في وقت قصير منذ انتهاء الهدنة.



والأسوأ من ذلك أن الحوثيين استخدموا الهدنة لتقوية أنفسهم استعدادًا لاستئناف القتال مع الحكومة اليمنية. حيث استفاد المتمردون الحوثيون من الهدوء في القتال وتوقف ضربات التحالف بقيادة السعودية لإعادة تجميع صفوفهم وتحصين مواقعهم على جبهات مختلفة - بما في ذلك في مأرب، حيث أرسلوا تعزيزات من الرجال والمركبات المدرعة.





لكن الحوثيين خرجوا أيضًا من الهدنة بعد تعزيزها دبلوماسيًا، في الأشهر الستة التي كان فيها وقف إطلاق النار ساري المفعول، قدم التحالف الذي تقوده السعودية تنازلات كبيرة مثل فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح باستيراد وقود إضافي والاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن الحوثيين.

يتعين على الأطراف الدولية التي تواصل دعوة الحوثيين للانضمام إلى وقف إطلاق النار، مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة، الاعتراف بأن مناشداتهم لا تلقى آذاناً صاغية. حيث لم يوافق الحوثيون على الهدنة إلا لأنهم اعتبروها فرصة استراتيجية لانتزاع التنازلات واستعادة القوة. الآن وقد أعيد تنشيطها، لا يرون أي حاجة للانضمام إليها عندما يقدم لهم هجوم عسكري المزيد - بشروط دبلوماسية أقل.



أظهر الحوثيون القليل من الاهتمام بالانخراط في الجهود الدبلوماسية لتجديد الهدنة، وفي غضون ذلك، أوضحوا فعليًا نواياهم من خلال إطلاق استراتيجية من ثلاث مراحل لتصعيد العمليات العسكرية في اليمن - وفي الخارج.



تنص الخطة على أن الجماعة ستستهدف البنية التحتية للطاقة داخل اليمن قبل ضرب البنية التحتية السعودية والإماراتية الحيوية، وفي النهاية مهاجمة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



ومن الواضح أن الحوثيين بدأوا بالفعل في تنفيذ خطتهم، حيث هاجم المتمردون الحوثيون منشآت تصدير النفط في ميناء النشيمة في 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول، وميناء الضبة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول و21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وميناء قنا في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.



علاوة على ذلك، يبدو أن الجماعة المدعومة من إيران تتقدم نحو المرحلة الثانية من خطتها - وهي الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحتى قبل الإعلان عن مخططها لمزيد من الصراع، جددت الجماعة التهديدات ضد كلا البلدين ويبدو الآن أنها تستعد لشن هجمات.





وكشفت البحرية الأمريكية وخفر السواحل في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر عن اعتراضهم لقارب صيد مجهول كان ينقل 180 طناً من المواد المتفجرة - بما في ذلك بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في صنع وقود للصواريخ الباليستية - من إيران إلى الحوثيين. يمكن للحوثيين بلا شك الوصول إلى متفجرات أخرى، لكن الشحنة الكبيرة تشير إلى أنهم يخططون لاستئناف الهجمات عبر الحدود قريبًا.



لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحوثيين يخططون للمرحلة الأخيرة من مخططهم - الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكلاهما من الروابط الاستراتيجية الحيوية في التجارة البحرية بين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهندي.



في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باختبار صاروخ مضاد للسفن، والذي إذا كان صحيحًا، سيشكل تهديدًا كبيرًا لكل من السفن العسكرية والمدنية في المنطقة - حتى إذا سقط الصاروخ في البحر الأحمر.



في عام 2018، اضطرت المملكة العربية السعودية إلى تعليق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط. وإذا تمكن الحوثيون من تعطيل العمليات في هذه الممرات المائية الحيوية مرة أخرى، فستضطر شركات الشحن التي تسافر من الخليج إلى أوروبا وشمال إفريقيا إلى السفر حول الطرف الجنوبي من إفريقيا، وهو تعديل من شأنه أن يضيف إلى تكاليف الشحن والوقود ويعطل الإمداد في وقت قصير، في الوقت الذي يكون فيه سوق الطاقة متقلبًا بالفعل.



على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت الحرب في اليمن على رأس قائمة الأولويات العالمية. ربما الآن بعد أن يهدد الحوثيون بشن هجمات على عمليات الشحن العالمية التي قد تتسبب في ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، سيتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب قبل هجوم الحوثيين الشنيع التالي.