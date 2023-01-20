شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشادة يمنية بدور مصر المحوري في تأمين ملاحة البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الخميس، بالدور المحوري المصري في تأمين خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

جاء ذلك خلال مباحثات بين نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي والسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، حسب بيان تلقته "العين الإخبارية".

وقال الزبيدي إن اليمن يعبر عن ثقته بتولي القوات البحرية المصرية مهام قيادة القوات الدولية المشتركة لتأمين باب المندب وخليج عدن، لحماية أمن المياه الإقليمية، وخطوط الملاحة الدولية، من خلال قوة الواجب رقم 53 وبمشاركة قواتنا المسلحة والأمن.

وثمن عضو المجلس بالعلاقات الأخوية المتينة بين اليمن ومصر، وبالدور المحوري لمصر في دعم جهود إحلال السلام في اليمن.

وأعرب الزبيدي عن تهانيه للقيادة المصرية بنجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن هذا النجاح الباهر يعكس ثقل القاهرة وحضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفقا للبيان فإن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لإحلال السلام في بلادنا.

وجدد الزبيدي دعمه لجهود إحلال السلام من خلال عملية سياسية شاملة تستوعب كافة القضايا وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب.

ومن جانبه، جدد السفير المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ومساندة الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب، وإحلال السلام.

ويشهد اليمن حراكا دوليا واسع النطاق في مسعى لإحلال السلام في البلاد إلا أن تلك الجهود لا تزال تصطدم بتعنت مليشيات الحوثي التي ترفض القبول بالهدنة وقرار وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة.