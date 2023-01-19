الصاروخ لورديانا جننت شباب الساحل بالمايوه ومقضياها رقص ومتابع: فشر سما المصري و صافيناز

فنون - كتب سعد محمود - تخطت الراقصة البرازيلية لورديانا، حاجز الـ 900 ألف متابع، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعد مرور شهر على انتشار مقطع أداءها لوصلة استعراضية من الرقص الشرقي بطريقة عفوية على أغنية «إخواتي»، أثارت حينها الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أكثر من أسبوع من انتشار الفيديو.



وتعود قصة الراقصة البرازيلية «لورديانا» ليوم 18 أكتوبر، حينما خطفت كل الأضواء بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لها، وهي ترقص داخل أحد صالونات عناية وتصفيف الشعر.



الفيديو الذي لم تزد مدته عن دقيقتين انتشر «كالنار في الهشيم» بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسردت الراقصة البرازيلية تفاصيله لاحقًا، إذ أعادت سبب تقديمها لهذه الوصلة الاستعراضية لتصادف تواجدها داخل مركز عناية وتصفيف الشعر لحظة تجاوز عدد مستخدميها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حاجز الـ 200 ألف متابع، فما كان منها إلا أن قدمت وصلة رقص داخل المركز على نغمات المهرجان الشعبي «إخواتي» احتفالًا بهذا الإنجاز الافتراضي.



ولم تكن تعلم «لورديانا» أن فيديو احتفالها بتخطيها حاجز الـ 200 ألف متابع، سيجلب لها شهرة واسعة في مصر، إذ تخطت عقب شهر من تصويره، حاجز الـ 900 ألف متابع، بزيادة 700 ألف متابع خلال شهر واحد فقط، لينطبق بذلك مقولة «رب صدفة خير من ألف ميعاد» على ما حدث معها.



