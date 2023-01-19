عدن.. نيابة الاستئناف تحدد موعدا لتنفيذ حكم القصاص بحق قاتل طفلة

المنامة - ياسر ابراهيم - حددت نيابة استئناف محافظة عدن، الأحد القادم الموافق 22 يناير/كانون الثاني، موعدا لتنفيذ حكم القصاص بحق "حسن محمد علي النجابي" المُدان بقتل الطفلة القاصرة "مها مدهش" ودفنها بمنزله بمديرية التواهي منتصف نوفمبر الماضي.



ووجه رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، مدير أمن عدن بإخطار قسم شرطة مديرية التواهي وكتيبة الحماية والمهمات الخاصة لترتيب موقع تنفيذ الحكم في المديرية وتأمينه.



وكان المحكوم عليه "النجابي" قد اختطف الطفلة مها باسم مدهش ذات 14 عاما وحاول اغتصابها قبل أن تقاومه ويقتلها بداخل منزله في منطقة الشولة بمديرية التواهي ليعثر على جثتها في اليوم التالي لوقوع الجريمة.



وبعد أسبوع من ارتكاب الجريمة وتحت ضغط الرأي العام، أصدرت المحكمة الإبتدائية بمديرية التواهي في جلستها برئاسة القاضي عمار علوي مسعود الحكم بإعدام المتهم حسن محمد النجابي رميًا بالرصاص في مكان عام بحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة.

