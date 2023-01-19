شكرا لبحثكم عن خبر لقاء يناقش المشاريع التنموية في صيانة الطرق بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش صباح اليوم نائب محافظ محافظة عدن الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون في لقائه برئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن المهندس معين محمد الماس ومدير مكتب الأشغال العامة وليد الصراري ومدير مشروع الأشغال بمحافظتي (عدن وأبين ) المهندس محسن علوي جملة من إجراءات و اليات تنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة عدن .

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات تنفيذ مشاريع الصيانة للعدد من الطرق منها مشروع تصريف مياه الامطار في طريق الجسر البحري والذي حددت بعدد ٥٩ قناة تصريف لسيول الأمطار ..

واستعرض اللقاء عددا من المشاريع المنجزة خلال العام الماضي وتدخلات صندوق صيانة الطرق الى جانب مشاريع الأشغال العامة للعام الجاري ٢٠٢٣ .

واشاد الأمين العام معاون بجهود صندوق صيانة الطرق ممثلة بالمهندس معين في صيانة شبكة الطرق بعد أن تعرضت للتدمير منذ حرب ٢٠١٥ ..مشيرا لحرص قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ المحافظ احمد حامد لملس في تنمية المشاريع الخدمية وتقديم جهود التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات في وجه تنفيذ المشاريع بعدن .

ومن جانبه استعرض المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بتمويل واشراف الصندوق بالإضافة إلى المشاريع المزمع تنفيذها في العام الحالي أبرزها مشروع تصريف مياه الأمطار بخط الجسر البحري الخط الاستراتيجي لمدينة عدن وكدا مشروع تاهيل طريق جولة زوكي حتى جولة الرحاب بخور مكسر وغيرها من المشاريع ضمن خطط الصندوق للفترة القادمة .

وبدورهم أوضح كلا من مدير مكتب الأشغال العامة وليد الصراري ومدير مشروع الأشغال العامة بعدن أبين محسن علوي أهمية التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع تحت مظلة السلطة المحلية ومعالجات الإشكاليات وتوحيد الجهود بما يسهم في تعافي الوضع العام لشبكات الطرق في المحافظة ..

صادر: عن وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.