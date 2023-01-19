بإطلالة ساخنة.. شمس الكويتية تتجاوز الخطوط الحمراء واستعرضت مفاتنها على الانستجرام بدون خجل

فنون - ياسمين التهامي - تحظى صور الفنانة شمس الكويتية، بمتابعة وتفاعل كبيرين من جمهورها على مواقع التواصل، لما تتسم به من جرأة وإثارة، حيث تحرص الفنانة شمس الكويتية مشاركة صورها التي توثق لقطات من حياتها الخاصة، مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة فوق يخت عملاق، حيث ارتدت هوت شورت لافتا للنظر، وقميصا بأكمام قصيرة، وانتعلت حذاء رياضيا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

صور شمس الكويتية.. مايوه أخضر

وجذبت النجمة شمس الأنظار، وأثارت ضجة بين متابعيها، بعد نشرها صورا جديدة عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام" والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لندن.

وأطلت الفنانة الكويتية بمايوه باللون الأخضر، ونسقت معه كاش مايوه باللون الأصفر، وكشف المايوه عن ظهرها وكتفيها، وأظهرت صور شمس وشم "تاتو" على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.

شمس الكويتية والثقافة الجنسية

أشعلت الفنانة شمس الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة للجدل حول تأييد تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، وأشارت إلى أن ممارسة العلاقة الحميمية قبل الزواج حرية شخصية.

جاءت تصريحات شمس الكويتية أثناء حلولها ضيفة على برنامج "جعفر توك" الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبدالكريم، وتحدثت خلال البرنامج بشكل جريء، وتطرقت لموضوعات شائكة، وعند سؤالها عن حقيقة إقدامها على إقامة علاقة حميمة قبل الزواج قالت: "للأسف لأ.. لأن اللي أمامي يريد الزواج سريعا قبل أن أصرف النظر عنه"، لافتة إلى أن سبب عدم استقرارها في الزواج هو "شعورها بالقيود والخنقة النفسية".

وتابعت شمس الكويتية حديثها: "لا أريد الزواج في العالم العربي، أريد الزواج في أوروبا لأن القوانين في العالم العربي مجحفة بحق المرأة، الشريعة الإسلامية أتت من القرآن، والقرآن حمال أوجه وهناك من يريد تفسيره على أساس مصلحته"، على حد قولها.

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