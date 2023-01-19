إب..وفاة مواطن بعد انحشاره داخل بثر لمدة ثلاثة أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن في محافظة إب (وسط اليمن)، بعد نحو ثلاثة أيام من انحشاره داخل بئر سطحية تهاوت جنباته الترابية عليه أثناء عملية الحفر.



وقال سكان محليون إن الشاب "نجيب عبده مربد، 23 عاما"، توفي صباح الأربعاء، في مستشفى الثورة بمدينة إب، بعد ساعات على إنقاذه من قبل مواطنين من أهالي المنطقة.



وأوضحوا أن المواطن توفي متأثراً بالاختناق الذي تعرض له بعد مكوثه نحو ثلاثة أيام داخل البئر، ورفض مليشيا الحوثي الاستجابة إلى مناشدات الأهالي لإنقاذه.



وكان المواطن "مربد" قد أطبق عليه وغُطي نصف جسده داخل بئر قيد الإنشاء (الأحد) في قرية "نعمان العليا" بعزلة المعشار، في مديرية المخادر، شمالي محافظة إب، أثناء عمله في الحفر.



وقال شهود عيان إن المواطنين استمروا طوال نحو ثلاثة أيام يحاولون إنقاذه وتمكنوا من إنقاذه مساء الثلاثاء، غير أن المواطن كان في حالة إغماء تامة ونقل إلى المستشفى ليتوفى فيها لاحقا.



وعبّر مواطنون عن استيائهم الشديد من رفض سلطات مليشيا الحوثي انقاذ المواطن وارسال فرق من الدفاع المدني لانتشاله رغم المناشدات المتواصلة، وحملوها مسؤولية وفاته.



