تدشين منظومة الطاقة الشمسية لمخازن لقاحات الصحة بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، والممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة للطفولة والأمومة في اليمن بتر هوكن، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمخازن اللقاحات التابع لمكتب الصحة العامة والسكان.

ويقدر تكلفة المشروع 126 الف دولار، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.



وقدم مدير مكتب الصحة الدكتور احمد العبادي، شرح عن اهمية منظومة الطاقة لتشغيل ثلاجات اللقاحات على مدار 24 ساعة، كما زودت المنظومة بنظام تحكم عبر النت من خلال الهاتف المحمول، ونظام حماية من الصواعق.



واكد الدكتور مفتاح على اهمية هذا المشروع الحيوي والذي يمكن تطويره مستقبلا وتنفيذ مشاريع مماثلة في المستشفيات والمشاريع الاخرى لتوفير الطاقة المتجددة والنظيفة والامانة.

وثمن التدخلات الانسانية لمنظمة اليونيسف في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.