شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يحبط هجوم عسكري حوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، إحباط هجوم عسكري لمليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمالي شرقي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن مليشيات الحوثي هاجمت بشكل عنيف مواقع عسكرية شمال بلدة "اليتمة" في المحافظة الحدودية مع السعودية.

ونقل البيان عن قائد "اللواء 14 حرس حدود" العميد منصر الجعيدي، أن مجموعات من مليشيات الحوثي الإرهابية حاولت الهجوم العسكري والتسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة "الأبتر" شمال المحافظة.

وأكد المسؤول العسكري اليمني أن قواته رصدت على الفور محاولة الهجوم الحوثي وتمكنت من إفشالها وإخمادها منذ اللحظات الأولى.

وأوضح الجعيدي أن العناصر الإرهابية المتسللة تكبدت خلال محاولتها الفاشلة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

ومؤخرا، كثفت مليشيات الحوثي هجماتها العسكرية على 6 جبهات رئيسية، حيث طال تصعيدها محافظات تعز ومأرب والجوف ومأرب وحجة والحديدة وذلك بالتزامن مع حراك أممي لإعادة تثبيت الهدنة المنهارة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.