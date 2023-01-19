شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنجاح كبير.. اختتام مؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسدل الستار في عدن على فعاليات مؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بنجاح منقطع النظير، وسط حضور عربي ودولي لافت.

المؤتمر اعتبره صحفيون محليون بأنه حدث استثنائي تشهده اليمن، التي تمر بظروف استثنائية، ما يضع على عاتق الإعلاميين مسؤولية ترجمة مخرجات المؤتمر بما يسهم في توحيد جهودهم لخدمة المصلحة العامة.

ويؤسس المؤتمر - حسب إعلاميين - لمرحلة مختلفة تعمل على مواجهة التحديات، وتأمين الحقوق والحريات وحماية الصحفيين، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ورفع القيود المعيقة لتأدية دور الإعلام كما يجب.

وخرج المؤتمر الأول في ختامه بتزكية نخبة من الأسماء الإعلامية لقيادة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، على رأسهم عيدروس باحشوان رئيسا للنقابة، بالإضافة إلى نائبين هما: سعيد السبتي، ورضية شمشير.

كما تم تزكية الصحفي صلاح العاقل لشغل منصب الأمين العام للنقابة، وميثاق باعباد، ونصر باغريب نائبين للأمين العام.

بالإضافة إلى جسار مكاوي مسؤولًا للدائرة القانونية، وباشراحيل هشام باشراحيل للعلاقات الخارجية، ومنصور صالح مسؤولًا عن الحقوق والحريات، وعلوي بن سميط المسؤول الإعلامي، وعلي صالح الخلاقي للدائرة الثقافية، وياسر باعزب مسؤول التدريب والتأهيل، وفاطمة العبادي مسؤولة الدائرة التنظيمية.