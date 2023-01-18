الجوف.. توتر بين المليشيا والقبائل عقب مقتل قيادي حوثي بمديرية المتون

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد محافظة الجوف توترا بين ميليشيات الحوثي الإرهابية والقبائل عقب مقتل قيادي حوثي في المحافظة شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيات الحوثي دفعت اليوم بعدد من الآليات العسكرية على متنتها عشرات العناصر المسلحة من صنعاء ووصلت إلى إدارة أمن مديرية المتون في إطار حملة عسكرية تنفذها ضد قبيلة آل حمد".



وأضاف، أن الحملة العسكرية للمليشيا جاءت على خلفية مقتل القيادي المدعو ذياب الفرجة، يوم أمس على يد مسلحين قبليين في مديرية المتون.



وأوضح المصدر، أن القيادي الفرجة كان قائدا لنقطة عقدة آل شنان الواقعة بين مديرتي المتون والمطمة غرب الجوف، وأقدم قبل أسابيع على قتل أحد أبناء قبيلة آل أحمد والذي كان يستقل سيارة محملة بمادة البترول.



وأشار إلى أن أهالي القتيل راقبوا تحركات القيادي الحوثي قبل أن يتمكنوا أمس الثلاثاء من الانتقام منه وقتله وسط سوق مديرية المتون.



ومنذ أكثر من عام تشهد محافظة الجوف توترات ومواجهات بين ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وأبناء القبائل، الذين يرفضون ممارسات المليشيا ويقاومون انتهاكاتها.

