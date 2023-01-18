أبين.. مقتل قيادي في قوات الانتقالي مع اثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في "مودية"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي مع اثنين من مرافقيه، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت" إن "القيادي في اللواء السادس دعم واسناد العميد عبدالرحمن المعكر، قتل مع اثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة بمدخل وادي عومران بمديرية مودية".



وأضاف، أن المعكر الذي يشغل قائد الكتيبة الثانية في القوات المدعومة من دولة الإمارات، كان على رأس حملة عسكرية نزلت بهدف تمشيط المنطقة من عناصر تابعة لتنظيم القاعدة.



وأوضح أن قوات الانتقالي وبمشاركة من القوات المشتركة الحكومية ما تزال ترابط على مدخل وادي عومران وقامت ببناء معسكر لها هناك ولم تتمكن من دخول الوادي.



ولفت المصدر إلى استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، فيما لجأت عناصر تنظيم القاعدة لزراعة العبوات الناسفة، دون وجود أي إجراءات احترازية من قبل قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا.

