عدن.. اختفاء الأسماك من موائد البسطاء بعد ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختفت الأسماك من موائد البسطاء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، جراء ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن أسواق الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة منها سمك التونة "الثمد".



وأضافت أن سعر الكيلو جرام الواحد من "الثمد" بات يُباع بـ 12 آلاف ريال، بعد أن كان يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف ريال.



يشار إلى أن سمك التونة المعروف محليا بالثمد يعد القوت الرئيس للمواطنين في عدن على مدار عقود الا أنه وخلال السنوات الأخيرة اختفى من موائدهم اليومية جراء ارتفاع أسعاره المتزايد.



وكان متوسط سعر الكيلو جرام الواحد من سمك التونة يتراوح خلال العامين الأخيرين ما بين 4 آلاف ريال و 6 آلاف ريال، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى سعره الحالي.



يأتي ذلك بعدما فشلت السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية في الحد من تصدير الأسماك إلى خارج المحافظة وتهريبه إلى خارج البلاد.

