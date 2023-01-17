الصاروخ مني فاروق تلهب الشباب وتنافس سما المصري بوصلة رقص فاضحة في الشارع بالأسود المفتوح

فنون - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الشابة مني فاروق فيديو جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب الساحلية مرتدية فستان من اللون الأسود المفتوح من منطقة الأرجل والصدر وضع نظارة شمسية وسط الشارع وترقص وتتمايل ثم تغني داخل سيارة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج.

وقام بعض جمهورها بالتعليق علي الفيديو قبل قيامها بإغلاق خاصة التعليق مثل مين الجامد اللي مصورك ؟؟- اميره الشاشه العربيه والشرق الاوسط وبس اللي جاي احلا بكتير ان شاء الله.



