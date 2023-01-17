بسبب أوضاعهم اللا إنسانية.. وقفة احتجاجية للاجئين اليمنيين بالصومال

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر عشرات اللاجئين اليمنيين في إقليم بونتلاند الصومالي، الثلاثاء، لمطالبة الأمم المتحدة بحقوقهم الإنسانية المكفولة.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة بصاصو الصومالية، للتنديد بالظروف المعيشية التي يعانون منها.



كما ندد المتظاهرون، بالتمييز الذي تمارس ضدهم من قبل الجهات اليمنية المسؤولة عليهم والذي انعكس سلبا على الدولة التي يتواجدون فيها وعمل المنظمات الدولية.



وطالب المحتجون المنظمة السامية لشئون اللاجئين بحقوقهم المكفولة المتمثلة في التوطين في البلد المضيف أو إعادتهم إلى بلادهم.



كما ناشدوا القائمين عليهم من الدولة المضيفة والمندوبين والسفارة اليمنية في مقديشو والمنظمات المدنية بإعادة توطينهم في دولة ثالثة او إعادتهم إلى اليمن.