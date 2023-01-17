شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت في العاصمة عدن، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بمشاركة 800 صحفي إعلامي يمثلون وسائل إعلام مختلفة.

انطلاق أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بعدن

وتناقش جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين تكوين استراتيجية جديدة للعمل المهني والإبداعي والتصدي لكل أشكال العداء ضد جنوب اليمن والتحالف العربي وخلق التوازن والاستقرار الإعلامي على الساحة الوطنية فضلا تأسيس نقابة تلبي طموحات منتسبيها.

ويستهدف المؤتمر لم شمل الصحفيين والإعلاميين الجنوبين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المهنية والمساهمة الصحفية والإعلامية في تحقيق أهداف شعب الجنوب وشرح عدالة قضية شعب الجنوب ومواجهة الإعلام المعادي والمضلل.

كما سعى للمساهمة في بناء وعي مجتمعي داعم لقيم التصالح والتسامح ووحدة الصف الجنوبي والانطلاق نحو شراكة فعالة مع الصحفيين والإعلاميين في النقابات والاتحادات الإقليمية والعربية والدولية.

وأعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي عن تقديره لكل الجهود التي بُذلت في الإعداد والترتيب للوصول إلى هذه اللحظة التي سيحتفظ تاريخ الصحافة والإعلام في الجنوب بتفاصيلها في صفحةٍ مشرقة.

وقال إن "الإعلام الجنوبي كان رفيقا ورديفا للقوات الجنوبية، وللمقاومة الجنوبية الباسلة، في معارك تطهير الوطن وتحريره"، ووصف الحدث الإعلامي أنه "انتصار ديقمراطي" للإعلاميين لانتزاع حقهم المهني وإثبات وجودهم.

وأضاف أن "اجتماعكم اليوم يُعيد إلى أذهان وطنكم وشعبكم، ما حققتموه من انتصارات، وما اجترحتموه من مآثر، وأنتم تدافعون بأقلامكم الحرة، عن قضية شعبكم".

وأكد أن الإعلام الجنوبي قدّم تضحيات جسيمة في معركة الدفاع عن الوطن وهويته وحريته وأنهم اليوم "أمام لحظة مفصلية في ترتيب البيت الصحفي الجنوبي، وتفعيل العمل النقابي، بما يحقق إعادة تفعيل وتحريك النشاط في مختلف المؤسسات الإعلامية".

كما وجه القيادة المُنتخبة من هذا المؤتمر، بمهمة التنسيق والتواصل مع الاتحادات النظيرة، العربية والدولية واستشعار اللحظة والمسؤولية في التأسيس لمرحلة جديدة يؤمَل بها في الانطلاق بعجلة النشاط الصحفي والإعلامي.

وفيما أشاد بما حققه الإعلام الجنوبي من خطوات ونجاحات كبيرة ومتقدمة خلال الفترة الماضية، وما زال عليه وينُتظر منه الكثير، أكد دعمه "الكامل لكل المناشط والفعاليات والجهود المثمرة، الهادفة لبناء مؤسسات الدولة الجنوبية وتطوير أدائها وفي مقدمتها، الإعلام".

من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عبدالله الحو أن المؤتمر يشكل علامة فارقة في تاريخ الإعلام الجنوبي والحدث الأكبر الذي تشهده الساحة الجنوبية.

ورحب الحو بالحاضرين والوفد الإعلامية الأجنبية والعربية ومندوبي المحافظات الذين شاركوا في توحيد الصف الجنوبي الإعلامي والصحفي.

وأشار إلى دور المؤتمر في لم شمل الإعلاميين الجنوبيين في منطقة وكيان واحد بعد سنوات من الإقصاء والتهميش والتدمير الممنهج للبنية الإعلامية الجنوبية وتشتيت للكادر الإعلامي الجنوبي المخضرم.

ونبه إلى أنه سبق انطلاق المؤتمر انعقاد اجتماعات تشاورية في مختلف المحافظات الجنوبية والتي أكدت جميعها ضرورة تشيد كيان نقابي جنوبي يجسد مهنية العمل الصحفي والإعلامي ويدافع عن حقوق الإعلاميين في الملمات.