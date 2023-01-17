شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد جلسة مباحثات برلمانية يمنية مغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهمية تكثيف أوجه التعاون البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمغرب.

انعقاد جلسة مباحثات برلمانية يمنية مغربية

وفي بداية جلسة المباحثات الثنائية المنعقدة في مقر مجلس النواب المغربي، نقل رئيس المجلس تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وزملائه في مجلس القيادة وأعضاء مجلس النواب وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، إلى قيادة المغرب ملكًا وحكومة وشعبًا.

وأعرب رئيس المجلس عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددًا التأكيد على الموقف الثابت لليمن في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومغربية الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية الترابية.

وقال ها نحن نبارك لكم أفراح الانتصارات بعد ان رأى العالم إصرار المنتخب المغربي بكرة القدم، الذي يعكس إصرار شعب وإصرار تاريخ على الفوز والتقدم على أمم العالم، وكان أسود الاطلس خير السفراء الذين حملوا الطموح بشرف واقتدرا ومسؤولية، ووصلوا به إلى ما هو مشرف لكل الشعوب العربية والافريقية التي التحمت مشاعرها الاخوية في لحظة من المتعة ولذة النصر والانتصار لصالح كبرياؤنا العربي المجروح.

كما عبر عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبًا وبكل اعتزاز للمملكة المغربية وشعبها وقائدها جلالة الملك محمد السادس بمناصرتهم ودعمهم لاستعادة مؤسسات الدولة من خلال دورهم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، واختلاط دماء أبناء المغرب الشقيق بدماء إخوانهم اليمنيين والسعوديين والامارتيين.. مشيرًا إلى ان الشدائد هي محك الأخوة، ومترحمًا على أرواح شهداء المغرب وشهدائنا وشهداء التحالف، مؤكدًا أنها تجسد أسمى معاني الاخوة التي تميز بها المغرب منذ القدم.

وقال البركاني لقد عرف المجتمع الدولي والمنظمات الاممية ان الحوثي تنظيم ارهابي ايراني وعرف إنه امام جماعة بدائية متطرفة تتاجر بالشعارات الدينية الطائفية، وتلجأ إلى ابشع السبل لتحقيق اهدافها العدوانية، ورغم كل ذلك وحرصًا منا على إنهاء معاناة شعبنا.

وأضاف: قبلنا بالدخول مع هذه الجماعات في سلسلة من المحادثات، ومعنا التحالف العربي لحقن الدماء والمكتسبات التنموية التي تدمرها هذه العصابة ولكن هذه الجماعة لم تراعي مصالح الشعب اليمني، وحولت كل المحادثات التي رعتها الامم المتحدة إلى عامل تكتيكي لكسب الوقت لصالح مشروعها، وبهدف تغلغل ايراني عدواني خبيث ومكشوف يستهدف دول الخليج المجاورة والمياه الدولية وسيادة الشعب اليمني نفسه، وان تصبح اليمن سكينًا ايرانيًا في خاصرة محيطه وجيرانه وممر إلى الدول العربية الاخرى، وللأسف ان بعض الجهات الاجنبية يشاركون المليشيات الحوثية بالالتفاف السيء الذي من شأنها إطالة سنوات العنف، ولكننا عازمون على استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب والمليشيات والإرهاب.

مؤكدًا المضي في النضال الوطني من أجل استعادة الدولة وفك الحصار الذي تطبقه المليشيات الحوثية الارهابية على شعبنا المكبل بالعنف والوحشية والارهاب النفسي والفكري والجسدي، ونهب الثروات وتدمير المؤسسات والبناء القيمي للمجتمع، التي تسعى إلى تغيير شخصيته السياسية والثقافية والاجتماعية ونظام الحكم فيه إلى نظام ولاية الفقيه، الذي لا يقبل بها الشعب اليمني ولا المنطقة ولا العالم، ولا العقل المجرد.

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب المغربي عن سعادته لهذه الزيارة مؤكدًا على مساندة المغرب ملكًا وحكومة وشعبًا على دعم اليمن ومساندته بصورة مطلقة ودون شروط وعلى ثبات الموقف المغربي الداعم لمسار الشرعية الدستورية ونصرة الحق لمن يملكون الأرض والتاريخ، مؤكدًا أن جماعة الحوثي لن ينتصر لأنه دخيل على الشعب اليمني وليس له تاريخ.

وأكد رفض بلاده رفضًا قاطعًا في التدخل بالشؤون الداخلية لليمن والمتمثلة بالميليشيات الحوثية الارهابية المدعوم من إيران.

مشيدًا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين والذي يربطهما التاريخ والمصير المشترك، مشيرًا بأن اليمن بلد عريق وصانع للحضارة التي أسهمت في ملامح الحضارة الإنسانية بشكل عام وإنه قادر على الخروج من ازمته بالحكمة التي عرف بها، متمنيًا إنهاء الحرب الحوثية المدمرة والوصل إلى حل شامل يعيد لليمن امنه واستقراره وازدهاره.

كما جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وخلال جلسة المباحثات الثنائية تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ومجلس النواب بالمملكة المغربية والتي تضمنت تسعه بنود تهدف إلى تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجال التعاون البرلماني المشترك.

وسيساهم الطرفان، في مجال اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان، على تعزيز التعاون البرلماني، وذلك عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

حضر الجلسة، أعضاء مجلس النواب، محمد الحميري، محمد العيسائي، شوقي القاضي وعبدالله الخلاقي، وسفير اليمن لدى المملكة المغربية، عزالدين الاصبحي.

أكدت الحكومة اليمنية إستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

وأضافت بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن الأخطر من كل ذلك هو إصرار تلك الميليشيات الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو اشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين ومقدرات أبناء الشعب اليمني.. مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بالرغم من مواصلة الحكومة اليمنية بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي إبداء المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال استمرار تيسير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة، في وقت رفضت فيه الميليشيات الحوثية تجديد وتوسيع الهدنة التي كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وقال السفير السعدي "لقد خاطبت حكومة بلادي رئاسة المجلس خلال الأشهر الماضية بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وهجماتها الإرهابية المستمرة على الموانئ والمنشئات الاقتصادية، وتهديداتها الصريحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإذ تقدر حكومة بلادي الصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر الماضي في البيان الصادر عن المجلس، لكن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".

وجدد السفير السعدي التأكيد على تمسك مجلس القيدة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التانفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأستطرد "إلا أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية".. مشيرًا إلى أن تجارب الحكومة الكثيرة مع هذه الميليشيات وآخرها جهود الهدنة تثبت للعالم وبالدليل القاطع ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا أن الميليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشئات المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

وأكد السفير السعدي أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث لم يجلب النهج المتبع خلال الفترة الماضية لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصرع؛ ومكن الميليشيات من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات.. لافتًا إلى أن الميليشيات في خطوة غير مستغربة قامت بفرض نظام "المَحرَم" وحرمان اليمنيات من حقهن في المشاركة في الحياة العامة في هذا الوقت الذي يبرز فيه أهمية دور المرأة ومشاركتها على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن جهود تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية.

وأشار السفير السعدي إلى أن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال ما دام استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون بلادي الداخلية والذي يواصل دعم الميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. حيث يواصل النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيات الحوثية، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، و2624 (2022).

وأعتبر اعتراض مجموعة من السفن التي تحمل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن منذ انتهاء الهدنة، بما في ذلك سفينة تحمل اكثر من 50 طن من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، وسفينة أخرى تحمل كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى سفينة تحمل 2116 بندقية هجومية كانت جميعها في طريقها للمليشيات الحوثية، تأكيد على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة تحضيرا لجولة جديدة من الصراع في اليمن. وعليه ندعو هذا المجلس الموقر لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الايراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.

وشدد السفير السعدي على ضرورة إنتقال مجلس الأمن والمجتمع الدولي من إدانة الأعمال الإرهابية التي إرتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية وتحويلها لليمن إلى نقطة إنطلاق لتهديد أمن المنطقة والعالم، إلى العمل الجماعي لردعها، وذلك من خلال إدراج الميليشيات الحوثية في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2664 (2022) قد ضمن إزاحة أي مصادر قلق متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد السفير السعدي تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي تزداد في التفاقم نتيجة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشئات النفطية والاقتصادية التي تهدف إلى قطع الإيرادات الضرورية لدفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.. لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته الميليشيات الحوثية من خلال منع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها يدفع المزيد من اليمنيين إلى الاعتماد الكلي أو الجزئي على المساعدات الإنسانية الضرورية.

ودعا السفير السعدي بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هجماتها الإرهابية، والسماح بتداول العملة الوطنية في كافة أرجاء اليمن، ووقف الإجراءات التي تفرضها على البنوك العاملة مع المنظمات الإنسانية.

وتطرق السفير السعدي إلى وضع الناقلة صافر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لليمن والمنطقة والعالم، وأكده أنه مالم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، فقد تصحوا المنطقة والعالم يومًا على كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وهو ما سيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية وستكلف عشرات المليارات حال وقوعها، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الملاحة الدولية، وتدمير الموارد الاقتصادية والمعيشية لملايين السكان في اليمن والمنطقة.

وفي حين اعرب السفير السعدي عن دعم الحكومة اليمنية وتيسيرها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة، فإنه عبر عن القلق الشديد من التأخير الذي طال تنفيذ هذه الخطة، داعيًا بهذا الصدد الأمم المتحدة مجددًا إلى سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ وفق الإجراءات السليمة لتجنب كارثة وشيكة لن يحمد عقباها، وحذر من تلاعب ومماطلة الميليشيات الحوثية واستغلال هذا الملف للابتزاز السياسي.