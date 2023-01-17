شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: المجتمع الدولي والأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، إن المجتمع الدولي والأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب.

وأكد السفير بوشهاب، خلال جلسة لمجلس الأمن، الإثنين، بشأن اليمن، دعم بلاده الدور المهم للسعودية وعمان لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأضاف أن مليشيات الحوثي تمتلك سجلا كبيرا من الانتهاكات في حق الشعب اليمني.

وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "شهدنا مؤخرًا عددًا من عمليات ضبط الأسلحة والذخائر كانت في طريقها للحوثيين".

وشدد على أن دولة الإمارات ستواصل أعمالها الإنسانية للنهوض بالاقتصاد اليمني.

وأعرب السفير بوشهاب عن أمله أن يكون 2023 عاما يمهد الطريق لتحقيق السلام في اليمن.

وأبدت دولة الإمارات قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي لحظر الأسلحة.

وأكد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن التحالف العربي سيرد بحزم على أي اعتداء لمليشيات الحوثي على الدول المجاورة.

من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية طال 6 جبهات رئيسية وأن ذلك لم يحدث أي تغير في خطوط الاشتباك.

وقال الوسيط الدولي، في أول إحاطة له من صنعاء أمام ⁧‫مجلس الأمن،‬⁩ أنه أجرى نقاشات وصفها بـ "المثمرة " مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط.

كما وصف نقاشاته مع مليشيات الحوثي بـ "إيجابية بناءة"، غير أنه أكد أنها كانت مع القيادي الحوثي الذي يفتقر للقرار العسكري والسياسي مهدي المشاط.