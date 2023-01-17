الضالع.. أسرة الشهيد "السقلدي" تتقدم بشكوى للنائب العام بعد الإفراج عن متهم باغتياله

المنامة - ياسر ابراهيم - تقدمت أسرة الشهيد الصحفي زكي السقلدي بشكوى إلى النائب العام، ضد رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع، الذي قالت إنه وجّه بالإفراج عن أحد المتهمين بإغتياله.

وتضمّنت الشكوى المُقدّمة ضد القاضي جلال عبيد المرفدي، الإشارة إلى أن المتهم هشام عبدالحميد طالب متهم بجرائم اغتيالات عدة من بينها اغتيال الصحفي زكي السقلدي.

وأكدت أن تلك الاتهامات ضد المتهم هشام طالب، ثابت في أوراق النيابة العامة، واعترافات المتهم، وإجراءات التحقيق في الواقعة، ومع ذلك تمّ الإفراج عنه بأمر من رئيس النيابة دون مسوغ قانوني.

واعتبرت الشكوى مبرر رئيس نيابة استئناف محافظة للإفراج سابقة خطيرة في أن يفرج عن متهم بجرائم اغتيالات بحجة وفاة جدته وضرورة حضوره العزاء.

وأفادت الأسرة أن الإفراج عن المتهم بمثابة وسيلة لتهريبه إلى خارج البلاد ليلتحق بباقي المتهمين بجرائم الاغتيالات، ولوحت بأخذ حقها بيدها حال لم يتم إعادته وبشكل فوري إلى السجن.

وكان مسلحون قد اغتالوا الصحفي والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع زكي السقلدي أمام منزله بمحافظة الضالع في أكتوبر من العام 2018.

ويشار إلى أن اغتيال السقلدي تزامن مع حملة اغتيالات استهدفت رموزا في الحزب وشخصيات أخرى مناهضة لمشروع المجلس الانتقالي.