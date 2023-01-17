صحفيون يطالبون المبعوث الأممي بزيارة زملائهم المختطفين في سجون الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الصحفي المحرر هشام طرموم المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ الذي وصل اليوم صنعاء الى زيارة الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي منذ ثمانية أعوام.



وفي تغريدة له على تويتر قال طرموم "ندعو المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ وهو يزور صنعاء في الأثناء لزيارة الزملاء الأربعة المختطفين في سجون الحوثيين: عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري".



وطالب الصحفي الذي افرج عنه من سجون الحوثيين خلال العام2020 المبعوث الأممي "أن لا يغادر صنعاء إلا بعد الإطمئنان على صحتهم والعمل لإطلاقهم".



ووصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مساء الإثنين إلى العاصمة صنعاء، في إطار جهوده لاستئناف العملية السياسية المتعثرة، ومحاولة إقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على مقترحات تجديد الهُدنة وتوسيعها.