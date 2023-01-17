إب.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي وتنهب ممتلكاته الثمينة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي منزلا لشيخ قبلي بمحافظة إب، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل شيخا يدعى "معاذ عبدالرحمن المقرعي" في قرية المساجيد بعزلة الحَوجْ القَبَلي بمديرية ريف إب.

وأضافت المصادر، أن المليشيا اقتحمت المنزل ليلا، بهدف خطف شخصا يدعى "هيثم عبدالرحمن المقرعي" شقيق الشيخ المقرعي والذي يقبع في السجن المركزي، على ذمة قضية قتل وقعت العام الماضي.

وبحسب المصادر، فإن عناصر المليشيا روعت النساء والأطفال أثناء اقتحام المنزل، وقامت بنهب أشياء ثمينة من منزل "المقرعي".

وخلال العام الماضي، سقط قتلى وجرحى بمواجهات واشتباكات بين مسلحين في مديرية ريف إب، نتيجة ثأر قبلي بين الأسرتين بخلافات سابقة تغذيها مليشيا الحوثي ونجم عنها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي تقوم بتغذية الصراع القبلي، في الوقت الذي تمارس انتهاكات واسعة في عدد من مناطق مديرية ريف إب التي تتواجد فيها الأسرتين.