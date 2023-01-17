الجميلة صبا مبارك تنافس سما المصري وصافيناز بملابس شفافة عارية الصدر و تفتن الجمهور

فنون - ياسمين التهامي - حظيت الفنانة الأردنية الشهيرة صبا مبارك، كالمعتاد، بالإشادة والاعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها، عبر حسابيها في إنستغرام وتويتر، بعد نشرها صور حديثة تظهر مناطق حساسة من جسمها.

أحد المتابعين قال معلقاً على الصور "صبا مبارك فيها جمال غريب و يشددك من اجمل الوشوش ممكن تشوفها".

قال متابع آخر "صور صبا مبارك بتديني طاقة إيجابية وتخليني احب الحياة واتفاءل من جديد".

ومن بين الكثير جدا من التعليقات التي اطلع عليها " أحداث نت " ورد في إحدى تعليقات الجمهور التالي " ساخنة حد اللسوعة صبا مبارك.. وجمالها بيجنن كل العقول "

ومن تلك الصور التي نشرتها الفنانة صبا مبارك، ورصدها "أحداث نت "، صورة وهي مرتدية ملابس تظهر منطقة البطن ، وصورة ثانية وهي بفستان شفاف يكشف عن كامل نصف جسدها الأسفل وعن صدرها.

ورغم تفاعل الكثير معها مشيدين بجمالها، إلا أن هناك من أبدى غضبه من ظهور مناطق حساسة من جسدها، حيث علقت إحدى متابعتها بالقول :«أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى».

فردت صبا مبارك على التعليق المحرج للمتابعة قائلة :« ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري».

والفنانة صبا مبارك ، ولدت في السعودية ويعود أصلها إلى بلدة عنجرة في محافظة عجلون بالأردن . والدها أردني، أما والدتها فهي الفنانة التشكيلية الفلسطينية الراحلة «حنان الآغا».