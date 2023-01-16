فرنسا تعلن تقديم مساهمة إضافية بقيمة مليون يورو لإنقاذ الناقلة "صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت فرنسا، الإثنين، عن تقديمها مساهمة إضافية قدرها مليون يورو لخطة الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) المهددة بالانفجار قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "هذه المساهمة الإضافية التي ترفع إجمالي مساهمة فرنسا إلى 26ر2 مليون يورو تؤكد التزام باريس بحماية البيئة في المنطقة ودعمها المستمر لخطة الأمم المتحدة لإنقاذ الناقلة (صافر)".



ويرسو الخزان العائم (صافر) قبالة شواطئ الحديدة في ساحل البحر الأحمر وهي عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة معرضة للانفجار في أي لحظة.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع 2023، بعد شهرين من تأكيد أممي تلقي التمويل الكافي من المانحين.



وبحسب الخطة الأممية فان عملية إنقاذ الناقلة (صافر) ستجرى على مرحلتين تشمل الأولى منها نقل 14ر1 مليون برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى.



وبسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة منه يمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".