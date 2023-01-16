قُبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن.. المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لعقد مباحثات مع الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في إطار جهوده لاستئناف العملية السياسية المتعثرة ومحاولة إقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على مقترحات تجديد الهُدنة وتوسيعها.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار صنعاء الدولي، بأن المبعوث الأممي وصل العاصمة صنعاء صباح اليوم، على متن طائرة أممية، قادما من العاصمة الأردنية عمان مع عدد من مساعديه.



وتأتي زيارة المبعوث الأممي، قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن، وبعد يوم من مغادرة وفد عماني صنعاء في زيارة استمرت خمسة أيام التقى خلالها قيادات من جماعة الحوثي.



وكانت مصادر دبلوماسية كشفت، السبت، لـ"يمن شباب نت"، عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي هانز غروندبرغ إلى صنعاء، بهدف استئناف العملية السياسية المتعثرة.



وألمحت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن على ما يبدو غير مطمئن كليا لإمكانية نجاح الجهود المغلقة التي تقوم بها سلطنة عمان للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة.



ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة عبر دائرة تلفزيونية، إلى مجلس الامن الدولي خلال جلسة مغلقة تتناول مستجدات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن.



وانتهت الهدنة الرسمية في اليمن في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ولم تجدد منذ ذلك الحين، إلا أن معظم عناصرها استمرت في النفاذ، بما في ذلك استمرار توقف العمليات العسكرية الجوية بين السعودية والمتمردين الحوثيين، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية من صنعاء إلى القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، واستمرار تدفق الواردات النفطية إلى الحديدة.



واشترط الحوثيون لتجديد الهدنة إدراج عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن كشوفات دفع الأجور، وقاموا بقصف موانئ وسفن ومحطات تصدير النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة، منعا لتصدير النفط للخارج، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة المالية الخانقة في البلاد.



ومنذ توقف الهدنة رسميا قبل ثلاثة أشهر استمرت المباحثات الثنائية بين السعوديين والمتمردين الحوثيين بوساطة عمانية.

