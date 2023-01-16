مقتل امرأة في ظروف غامضة شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتلت امرأة في ظروف وملابسات غامضة داخل منزلها بمحافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن امرأة تدعى "م ف أ" قتلت داخل منزلها في منطقة مفرق حبيش، بمديرية المخادر، شمالي إب، بظروف وملابسات غامضة، وذلك عقب يوم من عودتها من منزل أبيها إلى بيت زوجها.



وأوضحت المصادر أن خلافات أسرية نشبت بين الزوج والزوجة دفع الأخيرة لمغادرة منزلها إلى منزل والدها، قبل أن تنجح وساطة محلية قادها شيخ قبلي، في إعادتها لمنزل زوجها، غير أنه عثر ميته بعد يوم من وصولها.



وتضاربت الأنباء عن أسباب الوفاة، ففي الوقت الذي تحدثت بعض المصادر عن إقدام المرأة على الإنتحار، شككت مصادر أخرى بالرواية وقالت إنها جريمة جنائية تتطلب التحقيق وكشف ملابساتها.



وتشهد محافظة إب ارتفاعاً كبيراً في معدلات الجريمة ذات طابع العنف الأسري وسط غياب سلطة القضاء والقانون في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

