شبوة.. اشتباكات بين العمالقة ومسلحين قبليين إثر خلاف على الضرائب بمدينة عزان

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات مسلحة، الأحد، بين قوة من مليشيات العمالقة المدعومة إماراتيا ومسلحين قبليين في شوق شعبي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، ظهر اليوم، بين قوات العمالقة ومسلحين من قبيلة باعوضة في سوق القات بمدينة عزان في مديرية ميفعة".



وأوضح أن أفراد من مليشيات العمالقة أطلقوا النار داخل السوق بعد الاختلاف حول تقاسم إيرادات ضرائب القات مع مسؤول تحصيل الضرائب بالمدينة، مؤكدا أن الاشتباكات لم تخلف ضحايا.



وناشد أهالي مدينة عزان السلطة المحلية بمديرية ميفعة بضبط الأمن والحد من أعمال الفوضى التي تمارسها قوات العمالقة في المنطقة، وفق المصدر.



وتشهد محافظة شبوة انفلاتا أمنيا مستمرا وفوضى عارمة منذ سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات على المحافظة في أغسطس الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المواطنين.

