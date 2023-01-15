بن مبارك: المليشيا الحوثية أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً مطابقاً للنظام الإيراني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك، الأحد، أن حقوق الانسان تشهد تراجعاً متسارعا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.



جاء ذلك خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار بن مبارك الى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه مليشيا الحوثي هو المحرك للسلوك العدواني لها ورفضها الانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن.



ولفت الى أن المليشيا أنشأت في مناطق سيطرتها نظاماً شمولياً مطابقاً للنظام الإيراني، تعمل من خلاله على قمع الحرية الشخصية وإلغاء حرية الصحافة والراي والتعبير، وقمع المرأة وسلب حقوقها.



وأكد وزير الخارجية، انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والقيام بكل ما من شأنه إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن.



من جانبه أكد السفير البريطاني، وقوف بلاده الى جانب اليمن واستمرارها في دعم جهود المبعوث الأممي ومساعيه لإحلال السلام في اليمن.

