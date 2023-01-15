فيفي عبده تتحدى سما المصري و صافيناز بإطلالة نارية وفستان مفتوح ومتابع: ارحمي سنك يا وليه

فنون - كتب أمير التهامي - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة فيفي عبده، سبق أن نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس جريئة أثارت غضب جمهورها على السوشيال ميديا.

الصور المتداولة ارتدت فيها الفنانة فيفي عبده فستان أسود مفتوح مثير، وذلك أثناء حضورها لمهرجان الرقص الشرقي في بغداد، مما أثارت حالة من الجدل بين الجمهور بشكل كبير.

وكانت فيفي عبده قد عبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات الكبار، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

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