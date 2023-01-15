عدن.. مليشيا الانتقالي تحول جزيرة سياحية إلى موقع عسكري وتمنع الاقتراب منها

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا صيادون ومواطنون في منطقة فقم بمديرية البريقة غربي العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) من تحويل مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً جزيرة النوبة ومحيطها إلى موقع عسكري، ومنعت الاقتراب منها.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت" إن مليشيا الانتقالي عمدت خلال الأيام الماضية إلى تحذير الصيادين ومنعهم من الاقتراب من الجزيرة ومحيطها سواء للاصطياد أو التنزه.



وأضافوا أن المليشيا حذرت الصيادين من نقل المدنيين إلى الجزيرة للتخييم والتنزه وأبلغتهم أن الجزيرة باتت موقعا عسكريا محظور الوصول إليه.



يشار إلى أن جزيرة النوبة تعد إحدى المواقع السياحية الطبيعية التي يقصدها سكان العاصمة المؤقتة لغرض التنزه والتخييم والاستمتاع بالمناظر الخلابة للجزيرة الصخرية المتميزة بساحلها ذا الرمال البيضاء.



وكانت المليشيا قد اتخذت قبل أسابيع إجراءا مماثلا في محافظة أبين حيث أغلقت ساحل منطقة المطلع في مدينة الكود التابعة لمديرية خنفر ومنعت الصيادين من الاقتراب ودمرت مواقع تخييمهم التي توارثوها عن أجدادهم وذلك لأجل استحداث معسكر ما تزال ترتيبات إنشاءه جارية.

