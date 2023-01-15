اليمن..إصابة تسعة مدنيين بانفجار لغم حوثي في صحراء الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب تسعة مدنيين بينهم امرأة وطفلان، إثر انفجار لغم حوثي بسيارة تقلهم في صحراء الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن لغماً مضاداً للدروع من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في صحراء الجوف، انفجر، أمس الأول، بسيارة تقل مسافرين من أبناء محافظة الضالع، كانوا عائدين من المملكة العربية السعودية.



وأوضحت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة جميع المسافرين بينهم امرأة وطفلان، وتضرر مركبتهم بشكل كلي.



وتعد محافظة الجوف إحدى أكثر المحافظات اليمنية تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في المحافظة وتسبب انفجارها بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الماضية.

