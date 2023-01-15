شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من لحج إلى تعز.. هجمات "مضادة" تردع عدوان مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقت مليشيات الحوثي خسائر جديدة على جبهتين بمحافظتي لحج وتعز عقب نسف عدوانها البري، فيما وجه المجلس الرئاسي برفع جاهزية مقاومة البيضاء.

وأحبط الجيش اليمني هجومًا بريًا واسعًا لمليشيات الحوثي استهدف جنوب وغرب مدينة تعز (جنوب)، فيما دكت المقاومة الجنوبية بهجوم مدفعي "مضاد" مواقع المليشيات الانقلابية في جبهات محافظة لحج.

وقال محور تعز بالجيش اليمني في بيان، إنه تصدى لهجوم بري عبر محاولات التسلل إلى المواقع العسكرية لقواته في جبهة "الأحكوم" في مديرية حيفان جنوب المحافظة.

وأشار إلى أنه خاض معارك بالسلاح المتوسط مع مليشيات الحوثي في مناطق "الاحطوب" و"الربيعي" و"وادي حذران" و"محيط جبل هان" غرب المدينة، فيما تصد لهجوم واسع في جبهتي "كلابة" و"وادي صالة" شرقي المدينة المحاصرة منذ 8 أعوام.

وأجبرت قوات الجيش اليمني مليشيات الحوثي على التراجع بعد تكبدها خسائر عديدة في الأرواح والعتاد، وفقا لذات المصدر.

في جبهة أخرى، دكت القوات الجنوبية بقصف مكثف عديد المواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة "حبيل حنش" شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي هاجمت مواقع اللواء العاشر صاعقة التابع لها ما أدى إلى مقتل أحد الجنود قبل أن تتدخل وحدات المدفعية وتدك مواقع المتمردين الإرهابيين.

وأكد أن القصف المدفعي استهدف بشكل مكثف مرابض انطلاق الطائرات دون طيار لمليشيات الحوثي وكبدها خسائر بشرية ومادية فادحة، مؤكدا أن القوات الجنوبية في أتم الاستعداد للتصدي لاعتداء العدو الحوثي.

وفي السياق، وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي مقاومة البيضاء برفع الجاهزية لمواجهة تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي.

واستمع الزُبيدي من السوادي إلى مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة البيضاء، وما يعانيه أبناء المحافظة جراء الانتهاكات اليومية والممارسات اللاإنسانية التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد أبناء المحافظة.

ووجه نائب الرئيس اليمني برفع اليقظة والجاهزية القتالية لأفراد المقاومة في البيضاء في ظل تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

وأكد دعم المجلس الرئاسي للسلطة المحلية في محافظة البيضاء في مساعيها للملمة الصفوف، وتوحيد الجهود في صفوف المقاومة الشعبية في عموم المحافظة.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.