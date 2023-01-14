لحج.. القوات الحكومية تقصف مواقع عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حبيل حنش

المنامة - ياسر ابراهيم - قصفت القوات الحكومية السبت، مواقع عسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة حبيل حنش شمال غرب محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت" إن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت منصات لإطلاق الطائرات المسيرة وقواعد إطلاق قذائف الهاون تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير".



وجاء القصف المدفعي بعد أن هاجمت المليشيا الحوثية مواقع القوات الحكومية بالطائرات المسيرة ما أدى إلى مقتل جندي، وفق المصادر.



وأكدت المصادر، أن القصف المدفعي للقوات الحكومية, أسكت مصادر نيران المليشيا الإيرانية وشل حركة الطيران المسير.



وخلال الأيام الماضية شهدت الجبهات الواقعة على الحدود بين محافظتي تعز ولحج مواجهات عنيفة وقصف متبادل بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي.

