على خلفية نبش قبور.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قبليين ومليشيا الحوثي في عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، السبت، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في اشتباكات بين ميليشيات الحوثي ومسلحين قبليين بمديرية حوث وسط محافظة عمران شمال اليمن.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، أمس الجمعة، بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومسلحين من قبيلة ذو فارع في منطقة حاوة بمديرية حوث".



وأضافت أن الاشتباكات أسفرت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين من أبناء قبيلة ذو فارع، موضحة أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام ميليشيات الحوثي بنبش قبور ثلاثة قتلى من أبناء القبيلة بحجة دفنهم في أرض لا تتبع القبيلة.



وذكرت المصادر أن حملة حوثية اقتحمت مساء الخميس الماضي، المنطقة ولم تتمكن من مصادرة الجثث نتيجة تصدي مسلحي القبائل لها، إلا أن عناصر الميليشيات عادت أمس الجمعة، مره أخرى وتمكنت من مصادرة الجثث.



ولفتت إلى جثث القتلى الثلاثة سقطوا في اشتباكات قبلية اندلعت الأسبوع الماضي، إثر خلاف على أراضي بين قبيلتي المعامرة وذو فارع.

