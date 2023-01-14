بن مبارك: عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السبت، عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته.



جاء ذلك خلال لقائه سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا لمناقشة التطورات في اليمن في ظل الجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال بن مبارك، إن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن إلا أن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام يجهض كافة الجهود التي تبذل لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.



وأشار الى الطبيعة العدوانية لمليشيا الحوثي وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة عموما، لافتا الى وجود مؤشرات قوية على إدراك المجتمع الدولي لذلك ولبطلان الدعاية الحوثية.



من جانبه أشار السفير الفرنسي الى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن واستمرارها في المساهمة في حل الأزمة واحلال السلام، مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.



كمل التقى وزير الخارجية مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في اليمن.



وخلال اللقاء أوضح وزير الخارجية أن مليشيا الحوثي ترفض وتعرقل جهود إحلال السلام في اليمن وغير جاده في تنفيذ استحقاقاته.



ولفت إلى عدم اكتراث المليشيا بالوضع الإنساني في اليمن والعمل على مفاقمتها من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمن.



وحمّل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار عرقلة معالجة قضية خزان النفط المتهالك صافر، لافتا الى أن هذه القضية تعتبر قضية بيئية وعلى العالم الا يتسامح مع تعمّد المليشيا إبقاء الخزان كتهديد بيئي وانساني واقتصادي.



من جانبه جدد السفير الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن وأن روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.

