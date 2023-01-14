إب..مصرع مسلح حوثي على خلفية قضية ثأر

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي مسلح حوثي مصرعه، الجمعة، برصاص أحد المواطنين على خلفية قضية ثأر، في محافظة إب، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً حوثياً يُدعى "يحيى عايض" قُتل برصاص شاب، في قرية "بضعه" بمديرية المخادر شمالي المحافظة.



وأوضحت المصادر أن شابا أطلق النار على "عايض" وأرداه قتيلاً على الفور، ثأراً لمقتل والده الذي قُتل برصاص المسلح الحوثي "عايض" في حادثة سابقة.



والمدعو "عايض" يعمل لصالح مليشيا الحوثي ويقود جرائم حرابة في مديرية المخادر، ومتهم بجرائم قتل من بينها قتل أخته وزوجه أخيه في العام 2021م.

