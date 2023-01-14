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حضرموت.. الإفراج عن القيادي الإصلاحي "عوض الدقيل" من سجن إماراتي بعد 50 يوما من الاعتقال

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المنامة - ياسر ابراهيم - اُفرج فجر اليوم السبت، عن القيادي بإصلاح ساحل حضرموت "عوض أحمد الدقيل" بعد اعتقال دام 50 يوماً في سجن تابع للإمارات بمدينة المكلا عاصمة المحافظة (شرقي اليمن).
 
وقالت مصادر من أسرة الدقيل لـ "يمن شباب نت"، إنه تم الافراج عنه فجر اليوم السبت، من سجن خاص بمطار الريان الدولي، الذي تسيطر عليه الإمارات، دون مزيد من التفاصيل.
 
وكانت قوة عسكرية في نقطة الشقين التابعة للمنطقة العسكرية الثانية على مدخل مدينة المكلا الغربي، اعتقلت "الدقيل"، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أثناء عودته من محافظة عدن، ونقلته إلى جهة مجهولة اتضح لاحقاً أنها مطار الريان الدولي، حسب أسرته.
 
وجاء الإفراج عن الدقيل ـ الذي اعتقل بصورة تعسفية للمرة الثانية من قبل قوات مدعومة من الإمارات ـ بعد حملات تنديد واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والفعاليات الشعبية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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