[ أبين.. وفاة طالب بعد تعرضه لاعتداء عنيف من أربعة شبان بمديرية خنفر ]

توفي طالب متأثرا بالضرب العنيف الذي تعرض له من قبل أربعة شُبان في مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن أربعة شُبان اعتدوا بالضرب المبرح على الطالب "سالم علي دحبج" أثناء مغادرته ثانوية وضاح في مدينة جعار، يوم الخميس، لأسباب غير معلومة.



وأوضحت المصادر أن الشاب "دحيج" تعرض لنزيف داخلي في الدماغ ادخله غرفة العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة في هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي، بعد أن خضع لعملية جراحية استمرت لساعات.



وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في مدينة جعار تمكنت من القبض على ثلاثة من المعتدين في حين يجري البحث عن الرابع.

