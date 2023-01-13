بالمايوه الشفاف .. القشطة لاميتا فرنجية نايمة على السرير باجرئ اطلاله لها على الاطلاق تثير غرائز الشباب

الرياض - روايدا بن عباس - ضجة واسعة أحدثتها الممثلة، وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية، بعد نشرها​ صوة جريئة لها نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها، وهي مستلقية على السرير بغرفة النوم، مرتدية ملابس أشبه بالمايوه باللون البيج، بأكمام، وكشف أفخاذها بطريقة جريئة وسدلت شعرها.



خطفت لاميتا فرنجية الأنظار بإطلالتها الجريئة، وانهالت التعليقات التي تغزل بعضها بجمالها وسحرها، بينما انتقدها البعض بسبب وضعيتها التي تعمدت بها الإثارة، ووصفوا ظهورها فضيحة بحقها وحق الفن الذي بات للتعري وليس للمواهب.، حسب قولهم.

وكانت لاميتا فرنجية قد ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر الإنستغرام، مرتدية كنزة شتوية طويلة وكعب عالي، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، لاقت بها إعجاب عدد كبير من محبيها.



