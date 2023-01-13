الحديدة.. مقتل وإصابة خمسة مدنيين بانفجار ألغام حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب خمسة مدنيين، بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، في حوادث متفرقة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب شخصان آخران بانفجار ألغام لمليشيا الحوثي في ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة.



وأوضحت المصادر أن مواطناً قُتل في مزارع الشريم شمال مدينة الدريهمي، بانفجار لغم حوثي، وفي مديرية التحيتا لقي مواطن مصرعه في حادثة مماثلة.



وأضافت المصادر أن مواطناً قتل وأصيب شخصان آخران جراء انفجار لغم للحوثيين في منطقة الروس بالجاح جنوب غربي مديرية بيت الفقيه.



وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مقتل أم وطفلتيها وإصابة زوجها بإصابات بالغة نتيجة انفجار لغم مموه للحوثيين في مديرية الدريهمي.



وتُعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية طوال سنوات، حيث تسببت انفجارها بمقتل وإصابة مئات المدنيين.

