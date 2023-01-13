وفاة 3 يمنيين بحدود بولندا.. دبلوماسية يمنية تحذر من الانجرار وراء عصابات التهريب إلى أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة اليمنية في بولندا، وفاة ثلاثة يمنيين في الحدود البولندية البيلاروسية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وحذرت من الوقوع ضحية عصابات التهريب.



وقالت السفيرة اليمنية في بولندا ميرفت مجلي "يتوالى الوجع والفقد لخيرة شبابنا في الغابات والحدود البولندية البيلاروسية ويستمر التغرير بهم الى رحلات الموت عبر عصابات التهريب".



وأضافت "العام الماضي فقدنا الشاب احمد الشوافي الحاصل على الماجستير في علوم الحاسوب وقبل ذلك توفي مصطفى الريمي، واليوم نفقد أحد شباب واطباء محافظة الجوف إبراهيم دحية".



وكانت السفارة اليمنية في وارسو الأربعاء الماضي أعلنت وفاة الشاب اليمني ابراهيم دحيه بسبب البرودة الشديدة في الحدود البولندية السبت 7 يناير/ كانون ثاني الجاري، بعد محاولته التهرب وتخطي الحدود البولندية.



وحذرت الدبلوماسية اليمنية – في تغريدات بحسابها على موقع "تويتر" - الشباب اليمني من الهجرة غير الشرعية، والوقوع في شرك عصابات التهريب حفاظا على حياتهم.



وقالت مجلي "ان الحوادث المأساوية المتكررة لليمنيين الباحثين عن ملجأ آمن بحاجة لمزيد من اهتمام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".



وأفادت "بأن أعداد اليمنيين ممن اعيد توطينهم تكاد لا تذكر مقارنة بدول أكثر استقرارا حيث واليمن يعاني من أكبر كارثة انسانية في العالم حسب التوصيف الأممي".



وتزايد اعداد اليمنين الباحثين عن الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية عن طريق عصابات تهريب مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتعرض عددا منهم للموت إما في البحر أو في الحدود، ولا توجد إحصائية بعدد الضحايا اليمنيين الذين لقو حتفهم.

صورة مدمجة لثلاثة شباب يمنيين توفوا بالحدود البولندية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا