منظمات بتعز تطالب بتوفير الكهرباء للمدينة وتتهم السلطة المحلية بالتهرب من المسؤولية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت تكتلات سياسية ومنظمات محلية في مدينة تعز الخميس، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة توفير خدمة الكهرباء الحكومية إلى المدينة بشكل عاجل، متهمين السلطة المحلية "بعدم الجدية لحل المشكلة والتهرب من المسؤولية".



وقال تحالف شباب الأحزاب بتعز ونحو 15 منظمة محلية – في بيان مشترك – "بعد حراك لأكثر من عام ونصف من أجل توفير الكهرباء، لا يوجد استجابة لمطلب أبناء تعز أسوة بمحافظة عدن ومأرب وغيرها من المحافظات".



وطالب البيان من الرئاسة والحكومة "التوجيه العاجل لمحافظ المحافظة للقيام بمسؤوليته تجاه أبناء المحافظة بتوفير التيار الكهربائي للمدينة بما هو متاح حالياً وحل كافة الإشكالات التي تعيق عودة التيار وبشكل عاجل".



كما طالب بتوفير محطات كهربائية إسعافية لسكان المدينة بما يتناسب مع كثافتها السكانية الكبيرة وإصلاح محطة كهرباء عصيفرة والمخاء، وإعادتها إلى العمل. ودعا "كافة القوى للوقوف مع سكان مدينة تعز، والضغط من أجل الاستجابة لهذا المطلب".



وأتهم البيان السلطة المحلية بالتهرب عن المسؤولية والصمت، وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود بعد أن لمسنا انعدام الجدية لدى السلطة المحلية والتهرب من المسؤولية في تنفيذ عهودها وعمل حلول عاجلة لقضية الكهرباء وهي المسؤولة الوحيدة أمام السكان".



وأضاف البيان: "نؤكد أننا مستمرون في المطالبة بحقنا وحق سكان المدينة والضغط بكل الوسائل المدنية المتاحة وخياراتنا متعددة حتى تدرك سلطتنا المحلية ما عليها من واجب اتجاه أبناء المحافظة".



وعبر البيان عن خيبة أمل في السكان، الذين كانوا منتظرين تشغيل المولدات الكهربائية الموجودة في محطة كهرباء عصيفرة، وصيانة وتفعيل محطة المخاء، ورفد المدينة بالكهرباء، ومتابعة توجيهات الرئاسة والحكومة باعتماد ٣٠ ميجاوات، لكن ذلك لم يحدث.



وقال البيان "إن توفير التيار الكهربائي لمدينة تعز أمر في غاية من الأهمية فالكهرباء حق إنساني ووطني لابد منه، فالمدينة تعز ترزح تحت أمواج الظلام منذ بدء الحرب والحصار المفروض عليها من قبل المليشيات الحوثية".