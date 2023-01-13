شبوة.. مقتل شخص وإصابة آخر في قضية ثأر قبلي بمديرية حبان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص وأصيب آخر برصاص مسلحين قبليين صباح اليوم الخميس في مديرية حبان شرقي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن الشاعر الشعبي نبيل ناصر باحاج قتل برصاص مسلحين قبليين على خلفية قضية ثأر قبلي في حين أصيب آخر كان قريبا منه.



وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المجاميع القبلية المسلحة في منطقة جول الخضراء وسط سوق مديرية حبان دون أن تتدخل مليشيا المجلس الانتقالي المسيطرة على المنطقة.



وتشهد معظم مديريات محافظة شبوة عودة قضايا الثأر القبلي والانفلات الأمني وذلك منذ سيطرة مليشيا الانتقالي على المحافظة في أغسطس/آب من العام الماضي.

