رئيساً للشؤون الدولية.. سفير بريطانيا السابق باليمن يعلن انضمامه لإدارة مجموعة "هائل سعيد"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن سفير المملكة المتحدة السابق لدى اليمن مايكل آرون، الخميس، انضمامه إلى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه التجارية في اليمن.



وقال آرون -في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر-: "يسعدني أن أخبركم بأنني انضممت إلي مجموعة هائل سعيد أنعم بصفتي رئيس الشؤون الدولية".



وأضاف، "لطالما كانت المجموعة محط إعجاب للجميع في دعمها لليمن وللمجتمعات اليمنية من خلال مجموعة من النشاطات التي تدعو للفخر".



وتابع آرون، "سعيد جداً للعمل جنبًا إلى جنب مع زملاء جدد حيث تحافظ المجموعة على نموها في الأسواق الخارجية وتواصل خدمة اليمن وشعبه خلال الوضع الحالي".





وأضح أن دوره الجديد سيسلط على مساعدة المجموعة في التخطيط للمستقبل، والعمل مع المجتمع الدولي، وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتعزيز قوة الشراكة والتمسك بقضية الاستثمار لتحقيق الازدهار لهذا البلد المذهل وشعبه.



يأتي هذا الإعلان من السفير البريطاني السابق لدى اليمن بعد أن بدأت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حملة تستهدف مجموعة هائل سعيد أنعم التي تعد أكبر الشركات التجارية في اليمن.



وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية شركة ناتكو الغذائية التابعة لمجموعة هائل سعيد في صنعاء، بعد أسابيع قليلة من هجوم استهدف مصنع السعيد التابع للمجموعة بمحافظة الحديدة، بمبرر رفع الأسعار.



وفي أواخر الشهر ذاته أصدرت المجموعة بيانا تنفي فيه نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار والتربح من ورائها، وإجبار التجار على عدم التخفيض.



وقال البيان، إن تلك الإشاعات والأخبار المظللة التي يحاول البعض نشرها وترويجها تهدف إلى "التشويش على الرأي العام، وهز ثقته بالمجموعة، وتشويه سمعتها".



ويرى مراقبون، أن الحملة التي بدأت مليشيات الحوثي بتنفيذها ضد مجموعة هائل سعيد تهدف للاستيلاء عليها شركاتها ومنشآتها ضمن حملتها لنهب القطاع الخاص والسيطرة عليها.

