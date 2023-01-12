لحج.. إصابة ثمانية واختطاف 23 مدنياً في ردفان خلال فعالية منددة بجرائم مليشيا الانتقالي



أصيب ثمانية مدنيين على الأقل اليوم الخميس برصاص مليشيا المجلس الانتقالي واختطف نحو 23 آخرين خلال احتجاج مواطنين في ردفان بمحافظة لحج (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "أن مئات المواطنين احتشدوا في منصة الشهداء بمدينة الحبيلين للمطالبة بمحاسبة المتورطين من مليشيا المجلس الانتقالي في اختطاف وتصفية ماجد الحالمي".



وتوافد المحتشدون من مديريات ردفان الاربع في ساعات الصباح الأولى في مسيرات راجلة تجاوزت حواجز تفتيش مليشيا المجلس الانتقالي التي حاولت اعتراضهم.



وأفادت المصادر "إن مليشيا الانتقالي بقيادة المدعو مختار النوبي اعترضت طريق المسيرات الراجلة وأطلقت عليها الرصاص الحي فضلا عن الاختطافات التي طالت مالا يقل عن ٢٣ شابا".



وأضافت "أن المحتجين استطاعوا الوصول إلى منصة الشهداء وإقامة فعاليتهم الاحتجاجية التي نددت بانتهاكات مليشيا المجلس الانتقالي والمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل ماجد الحالمي".



ورفع المحتجون شعارات هاجمت لجنة التحقيق التي شكلتها قيادة المجلس الانتقالي للتعامل مع قضية الشاب الحالمي، وعدوها محاولة لدفن القضية دون محاسبة المتورطين.



وسبق أن شهدت مديريات ردفان احتجاجات مماثلة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي دون أن تتعامل مليشيا المجلس الانتقالي مع مطالبها بجدية.



ويشار إلى أن ماجد رشده الحالمي اختطف من قبل مليشيا المجلس الانتقالي مطلع ديسمبر/ كانون أول 2023 قبل أن يعدم ميدانياً في مديرية حالمين في واقعة وحشية اثارت غضب كل المجتمع والقبائل في مديريات ردفان.