أغلبهم من مديريتين بتعز.. نزوح أكثر من 300 أسرة في الأسبوع الأول من العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة دولية نزوح أكثر من 300 أسرة في الأسبوع الأول من العام الجاري 2023، وبزيادة كبيرة بلغت نحو 10 أضعاف عما تم تسجيله في آخر أسبوع من العام الماضي 2022.



وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في اليمن، "بأن مصفوفة النزوح التابعة لها، سجلت نزوح 353 أسرة تتكون من 2,118 فرد، خلال الفترة بين (1 - 7) يناير 2023، نزحوا مرة واحدة على الأقل، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 10 أضعاف عما تم تسجيله في الأسبوع الأخير من العام الماضي (25 - 31 ديسمبر 2022)، والذي نزحت فيه 35 أسرة (210 أفراد)".



كما أن عدد النازحين في الأسبوع الأول من العام الجاري، يقل بـ 42 أسرة فقط عما تم تسجيله خلال ديسمبر الماضي بالكامل، والذي وصل فيه عدد الأسر النازحة إلى 402 أسرة (2,412 فرد).



وبحسب تقرير تتبع النزوح الذي صدر اليوم الأربعاء، فإن 90% من حالات النزوح كانت مدفوعة بمخاوف السلامة والأمن بسبب الصراع (317 أسرة)، ثم الأسباب الاقتصادية (36 أسرة) التي مثلت ما نسبته 10% من مجموع النازحين خلال الأسبوع المذكور.



وأشارت المنظمة إلى أن مديرية القبيطة بمحافظة لحج تصدرت القائمة في استقبال النازحين، حيث وصلت إليها 230 أسرة، أتت من مديريتي دمنة خدير وماوية بتعز القريبتين منها. وكانت معظم حالات النزوح يومي 4 و5 يناير الجاري، بسبب الاشتباكات المستمرة في المنطقة.

تليها محافظة مأرب بـ77 أسرة، كانت معظم الحالات فيها داخلية، ومن ذمار. ثم محافظة تعز بـ26 أسرة، كانت معظمها داخلية من مديريتي المعافر وموزع.